Am Donnerstagabend hat ein betrunkener Mann im Heidelberger Hauptbahnhof mehrere Fahrgäste belästigt und später einen Polizeibeamten leicht verletzt. Nach Angaben der Einsatzkräfte habe der 38-Jährige wegen der Belästigungen gegen 20 Uhr einen Platzverweis erhalten. Weil er sich aber nicht an diesen gehalten habe, sei er schließlich in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der Polizei leistete der Mann dabei Widerstand und biss einem Beamten ins Bein. Ein Alkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von fast zwei Promille. Seinen Rausch habe er in der Gewahrsamszelle ausgeschlafen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.