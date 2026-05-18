In Herxheim hat ein Betrunkener am Montagmorgen einer Frau in den Fuß gebissen. Wie die Polizei berichtet, waren Beamte am Montagmorgen gegen 4.10 Uhr zu einer Wohnung in der Kettelerstraße gerufen worden, aus der Nachbarn lauten Streit vernommen hatten. Sie trafen nach eigenen Angaben auf einen betrunkenen 34 Jahre alten Mann, der zuvor offenbar einer 36 Jahre alten Frau während eines heftigen Streits in den Fuß gebissen hatte. In Gewahrsam nahmen die Polizisten den Mann, weil er sich ihnen gegenüber ebenfalls aggressiv verhielt, so die Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.