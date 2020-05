Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in der Gartenstadt ein Verkehrsschild umgefahren sowie einen Gartenzaun und einen Baum beschädigt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Unfallserie um 20.45 Uhr in der Salzburger Straße. Der 68-Jährige habe dabei einen Schaden von etwa 7200 Euro verursacht. Bei einem Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 1,95 Promille. Polizeibeamte stellten den Führerschein sicher und nahmen den 68-Jährigen mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr entfernte das beschädigte Verkehrsschild sowie den beschädigten Baum.