In der Nacht zum Samstag hat ein 19 Jahre alter Autofahrer in der Frankenthaler Straße in Heßheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einer Rechtskurve mit mehreren Pfosten auf dem Bürgersteig kollidiert. Laut Polizei hielt der Fahrer kurz darauf an und sagte einem Anwohner, dass er für den Schaden aufkommen werde. Anschließend fuhr er mit seinem stark beschädigten Auto weiter. Die Polizei konnten den jungen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Er saß noch im Unfallfahrzeug. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen fest und baten um einen Atemalkoholtest. Diesen lehnte der Mann ab, woraufhin er auf die Dienststelle zur Blutentnahme mitgenommen werden sollte. Allerdings flüchtete der Beschuldigte plötzlich zu Fuß. Eine Fahndung verlief erfolglos. In den frühen Morgenstunden schaute die Polizei noch einmal an der Wohnanschrift des 19-Jährigen vorbei. Diesmal stimmte der junge Mann dem Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von 0,79 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Angaben der Polizei beleidigte der Beschuldigte die Beamten mehrfach, weshalb er sich nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol, sondern auch wegen Beleidigung verantworten muss. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sichergestellt.