Ein Auto ist in Scheibenhardt am Grenzübergang an der B9 mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit an Bundespolizisten vorbeigefahren. Nach Angaben der Polizei missachtete der Fahrer am Freitagabend gegen 21.40 Uhr die Anhaltesignale und fuhr nur knapp an einem Beamten vorbei; der Außenspiegel berührte dabei die Anhaltekelle. Kräfte der Bundespolizei nahmen kurz darauf die Verfolgung auf, stoppten das Auto und kontrollierten den 41-jährigen Fahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss, die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle und ordneten eine Blutprobe an. Gegen ihn leiteten sie mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Beamten blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauerten an. rhp