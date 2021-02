Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung überfuhr nach Polizeiangaben am Dienstagabend ein 42-Jähriger das Rotlicht an einem Bahnübergang und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Bahn. Durch den Unfall zog sich der Unfallverursacher schwere Verletzungen zu. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige mit seinem Opel gegen 18.10 Uhr die Haid-und- Neu- Straße stadteinwärts. Beim Überqueren des Bahnüberganges übersah er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung das Rotlicht und kollidierte in der Folge frontal mit der entgegenkommenden Straßenbahn. Bei der Unfallaufnahme schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 42-Jährige eine Blutprobe in der Klinik abgeben musste.