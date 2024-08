Randaliert hat am Donnerstagvormittag ein 19-jähriger Mann unter starkem Alkoholeinfluss. Es gab Auseinandersetzungen mit mehreren Beteiligten, unter anderem mit Rettungssanitätern. Ausgangspunkt war gegen 10.45 Uhr der Hauptbahnhof. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 19-Jährige dort mit einem bislang Unbekannten in einen lautstarken Streit. Dem 19-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich erteilt. Wenig später pöbelte er einen Mitarbeiter eines Autohauses in der Wormser Landstraße an. Dort wurde er von der Polizei nicht mehr angetroffen. Rettungssanitäter wurden dann jedoch in die Straße Am Roßsprung gerufen, da der 19-Jährige zuvor durch Passanten in einer hilflosen Lage gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Helfer ging der Mann direkt mit geballten Fäusten auf die Sanitäter los, schrie und warf eine leere Plastikflasche gegen die Windschutzscheibe des Rettungswagens. Den Randalierer entdeckte die Polizei schließlich wieder Am Rabensteinerweg. Er wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.