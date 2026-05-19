Eine 35 Jahre alte Frau ist am späten Montagabend in Landau betrunken auf Polizisten losgegangen. Wie die Polizei berichtet, war eine Streife gegen 23.16 Uhr zu einem streitenden Paar in der Trappengasse gerufen worden. Die 35 Jahre alte Frau sei beim Eintreffen der Beamten „äußerst aggressiv“ gewesen. Als die Polizei versucht habe, das Paar zu trennen, habe die Frau einen Beamten ins Gesicht und eine Beamtin mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen. Der Beamte sei leicht verletzt worden, heißt es in der Mitteilung.

Daraufhin sei die 35-Jährige gefesselt und auf die Dienststelle gebracht worden, wo ihr eine Blutprobe entnommen worden sei; danach sei sie entlassen worden. Laut Polizei beleidigte die Frau die Beamten während des Einsatzes immer wieder.

Sie muss sich nun auf ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung einstellen.