Zwei Radfahrer waren so betrunken, dass sie ineinanderfuhren, stürzten und sich so verkeilten, dass sie nicht mehr ohne fremde Hilfe aufstehen konnten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant am frühen Montagmorgen den Notruf gewählt, weil die beiden durch eine unsichere Fahrweise in der Mannheimer Oststadt aufgefallen waren. Als Polizei und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass die 26 Jahre alte Radfahrerin zwei Promille hatte. Bei dem 29-Jährigen war ein Alkoholtest nicht möglich. Beide Radfahrer wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.