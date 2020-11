Eine 57-jährige Betrunkene ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Landauer Xylanderstraße mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Die Landauerin hat wohl wegen ihres Alkoholkonsums im Kreisel Xylanderstraße/Südring die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilt die Polizei mit. Sie fuhr über einen Fahrbahnteiler und knallte schließlich gegen die Wand. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 8000 Euro geschätzt. Die Beamten vermuten, dass die 57-Jährige bereits zuvor in Unfälle verwickelt war. Darauf deuteten weitere Schäden am Auto hin. Die Polizei bittet darum, entsprechende Unfallschäden unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.