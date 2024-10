Eine 38-Jährige hat sich am Sonntagmorgen auf der Speyerer Maximilianstraße sowohl mit anderen Passanten als auch mit der Polizei angelegt. Wie die Polizei mitteilt, attackierte die betrunkene Frau gegen 4 Uhr zwei Personen, 25 und 28 Jahre alt, die hinter ihr auf der Straße liefen, indem sie ihnen ins Gesiocht schlug. Sie sei der Meinung gewesen, die beiden Geschädigten und deren Begleiter hätten sie ausgelacht, so die Polizei. Die Beamten, die dazugerufen wurden, habe sie durchgehend beleidigt und sich gewehrt, als sie in Gewahrsam genommen werden sollte. Sie müsse nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.