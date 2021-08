Während einer Streifentour haben Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Sonntagabend um 21.45 Uhr auf der Landstraße 520 zwischen Carlsberger Straße und Autobahnkreisel in Höhe Wattenheim einen Pkw gefunden, der auf dem Dach lag. Nach Mitteilung der Polizei hatte sich der Fahrer bereits selbst auf seinem verunglückten Wagen befreit. Die Beamten stellten bei dem 36-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Zum Unfall kam es, nachdem er von der Fahrbahn abkam, in einen Graben geriet und sich dabei überschlug. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 36-Jährige keinen Führerschein besitzt. Der Unfallort wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von der Feuerwehr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Wattenheim umgeleitet.