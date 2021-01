Eine betrunkene Frau hat am Montagabend kurz vor der Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe einen Unfall verursacht. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die 37-Jährige war um 21 Uhr mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanken gefahren. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam erst in der Auffahrt der Anschlussstelle zum Stehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile zwei weitere Autos beschädigt. Ein Atemalkoholtest habe bei der Frau 1,45 Promille ergeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Während der Bergungsarbeiten war die A65 in Richtung Karlsruhe einseitig für drei Stunden gesperrt.