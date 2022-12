Ein Fußgänger ist am Mittwochabend in Neustadt fast von einem betrunkenen Autofahrer angefahren worden. Laut Polizei hatte eine Zeugin um 19.35 ein Auto gemeldet, das in der Stiftstraße direkt vor ihr Schlangenlinien fahren würde und in Richtung des Neustadter Stadtteils Hambach abgebogen sei. Die Zeugin verfolgte das Auto weiter bis nach Hambach und sah zu, wie es dort auf den rechten Bürgersteig geriet und fast einen Fußgänger überfuhr, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Die Zeugin habe das Auto noch weiter bis zu einer Adresse verfolgt, an der die Polizei schließlich den 65 Jahre alten Fahrer und den Grund für dessen Fahrweise feststellen konnte: 1,91 Promille laut erstem Test. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, und den Autoschlüssel nahm die Polizei auch mit. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls – insbesondere den Fußgänger, der laut der Schilderung der ersten Zeugin gefährdet wurde, sich danach aber nicht meldete. Kontakt zur Polizei Neustadt: Telefon 06321/854-0 oder per Email.