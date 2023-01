Die Polizei hat am Dienstag gegen 12.50 Uhr in Otterstadt erneut einen 50 Jahre alten Mann angehalten, der unter Alkoholeinfluss Auto fuhr. Der Mann war nach Angaben der Beamten bereits zu Beginn des Jahres bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil er mit 3,59 Promille unterwegs war. Der freiwillige Atemalkoholtest am Dienstag ergab einen Wert von 3,04 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der 50-Jährige in kürzester Zeit erneut wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen ist, stellte die Polizei das Fahrzeug des Mannes mit „dem Ziel der Verwertung“ sicher.

Eine Polizeisprecherin erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass sich dieses Vorgehen auf das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz stützt. Die Sicherstellung des Fahrzeugs diene der Prävention, weil der Mann bereits zum zweiten Mal mit einem hohen Alkoholpegel am Steuer erwischt wurde. Er könne gegen das Vorgehen Einspruch einlegen. Das Auto wird der Polizeisprecherin zufolge ein Jahr verwahrt, dann werden die Gründe für die Sicherstellung erneut geprüft. Sollte das Fahrzeug anschließend versteigert werden, bekomme der 50-Jährige den Erlös abzüglich der Kosten für das Verfahren. Somit handele es sich nicht um eine Enteignung, sagte die Polizeisprecherin.