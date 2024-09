Am Sonntag gegen 15.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen Schlangenlinien fahrenden Autofahrer auf der B39 von Geinsheim in Richtung Hanhofen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde das Fahrzeug von Beamten in Dudenhofen in der Obere Mühlstraße angehalten und der Fahrer kontrolliert. Bei dem 83-jährigen Fahrzeugführer konnte dabei Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.