Mehrere Immobilien in Mannheim werden am Donnerstagmorgen in Mannheim gemeinsam von Polizei, der Stadt, dem Zoll sowie dem Landeskriminalamt untersucht. Federführend sei die Besondere Aufbauorganisation West/#SichereNeckarstadt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittle wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sozialleistungs- und Subventionsbetruges sowie des Mietbetrugs. Bereits am Dienstag seien in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis Immobilien durchsucht worden, teilte die Polizei mit.