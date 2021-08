Der pfälzische Dialekt einer angeblichen Spendensammlerin aus Norddeutschland hat eine Frau in Kaiserslautern misstrauisch gemacht. Diese 59-Jährige bekam am Montagvormittag einen Anruf, am anderen Ende der Leitung: eine Frau, die sich als Hamburgerin vorstellte und um finanzielle Hilfe für einen Zoo in der dortigen Region bat. Die Kaiserslauterin wollte daraufhin von ihr wissen, warum sie Spenden dann ausgerechnet im Süden der Republik einsammeln will. Und sie fragte die Anruferin, warum sie als Norddeutsche denn Pfälzisch spricht. Antworten bekam sie allerdings nicht, stattdessen war das Gespräch plötzlich zu Ende. Die 59-Jährige informierte anschließend die Polizei, die ermittelt jetzt wegen eines mutmaßlichen Betrugsversuchs. Die Beamten vermuten: Die bei dem verdächtigen Anruf angezeigte Hamburger 040-Vorwahl war gefälscht.