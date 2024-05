Ein „Spendensammler“ hat am Samstagnachmittag eine 55-Jährige in der Nähe eines Supermarktes in Steinfeld übers Ohr gehauen. Wie die Polizei berichtet, gab die Frau ihm 10 Euro. Der Betrag war als Spende für die angebliche deutsch-türkische Taubstummenvereinigung gedacht, für die der Mann mit einem Schild warb. Weil ihr die Sache dann doch etwas komisch vorkam, wollte die Frau den Mann zur Rede stellen – vergeblich. Dieser flüchtete nämlich in Richtung Schaidt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.