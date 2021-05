Ein 33-Jähriger ist laut Polizei auf eine perfide Betrugsmasche im Internet reingefallen und hat rund 100.000 Euro eingebüßt. Er hatte auf der Videoplattform Youtube eine Werbeanzeige angeklickt, in welcher schnelles Geld versprochen wurde. Nach Registrierung auf einer Internetseite nahm ein Unbekannter telefonisch Kontakt zu ihm auf. Wie die Polizei berichtet, überwies er zunächst einen niedrig dreistelligen Betrag, erhielt wenig später einen geringen Betrag zurück – offenbar um ihn glauben zu machen, es handele sich um eine seriöse Seite.

In der Folge überwies er insgesamt 100.000 Euro, wurde danach immer wieder vertröstet und konnte schließlich überhaupt keinen Kontakt mehr aufnehmen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt vor Betrugsmaschen, bei denen das schnelle Geld versprochen wird. Wer Zweifel an der Seriosität eines Gewinnspiels habe, solle sich unbedingt mit der Polizei in Verbindung setzen.