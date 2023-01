Eine 72-Jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen und hat laut Polizei viel Geld verloren. Die Seniorin hat am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin aus Frankenthal erhalten. Ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun Geld für die Kaution. In dem Glauben, ihrer Tochter zu helfen, fuhr sie zur Bank und hob Geld ab. An einem verabredeten Ort im Bereich der Ludwigstraße in Ludwigshafen übergab sie über 20.000 Euro in bar plus Goldmünzen an eine ihr unbekannte Frau. Erst nach späterer Rücksprache mit ihrer Tochter bemerkte sie den Betrug. Der Schadenswert beträgt der Polizei zufolge 27.500 Euro. Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Die Polizei weist deshalb nochmals ausdrücklich darauf hin, dass kein Polizist um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern würde, Geld oder Wertsachen herauszugeben.