Am Donnerstagnachmittag ist es in Neuhofen zu einem Betrug durch einen falsches Sparkassen-Mitarbeiter gekommen. Laut Polizei erhielt ein 76-Jähriger einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Der Betrüger wies den 76-Jährigen an, ihm TAN-Nummern mittels dessen TAN-Generator preiszugeben. Der Geschädigte teilte die Nummern dem Anrufer mit, wonach sein Konto um knapp 8000 Euro erleichtert wurde. Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, das Telefonat umgehend zu beenden und sich im Zweifel selbstständig bei der zuständigen Bankfiliale zu melden. Echte Mitarbeiter werden keine TAN-, PIN- oder sonstige Passwörter abfragen.