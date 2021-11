Der BASF-Konzernbetriebsratschef Sinischa Horvat sieht keine Notwendigkeit für Änderungen am Arbeitszeitgesetz. Das Thema spielt in den Koalitionsgesprächen in Berlin zwischen SPD, Grünen und FDP eine Rolle. Es fehle ihm an Fantasie, was noch in Tarifverträge geschrieben werden könnte, um sie flexibler zu machen, sagte Horvat im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es seien, was die BASF betrifft, bereits für jede Einheit sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Mitarbeiter passende eigene Arbeitszeitsysteme hinterlegt, deren Balance zuvor mit dem Betriebsrat ausverhandelt worden sei. Sollte etwa an der gesetzlichen Ruhezeit von elf Stunden gerüttelt werden, sei das für ihn ein „No Go“, sagte der 45-Jährige, der auch Vorsitzender des Betriebsrats der BASF SE ist, die in etwa dem Stammwerk in Ludwigshafen entspricht. Die Ruhezeit sei ein „elementar wichtiger Schutz für die Mitarbeiter“, damit diese „abschalten und am nächsten Tag einigermaßen fit“ wieder zur Arbeit gehen könnten. Ebenfalls nicht rütteln lassen will Horvat an der gesetzlichen Höchstarbeitszeit von täglich zehn Stunden.

