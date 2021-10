Schockanruf und Microsoft-Masche: In zwei weiteren Fällen haben Telefon-Betrüger nach Angaben der Polizei Kirchheimbolanden – zum Glück vergeblich – probiert, mit gängigen Methoden Geld von ihren potenziellen Opfern zu erbeuten. So hat eine Frau aus dem Donnersbergkreis die Nachricht erhalten, ihre Tochter habe eine andere Frau „tot gefahren“ – nun benötige sie dringend einen Anwalt. Der Trick wurde aber ebenso durchschaut wie die Bemühungen, einem Mann die Zugangsdaten für seinen PC zu entlocken. In den vergangenen Wochen ist es verstärkt zu solchen Täuschungsversuchen in unserer Region gekommen. Wer solche Anrufe erhält, soll sich umgehend an die Dienststellen in Kirchheimbolanden (Telefon 06352 9110) oder Rockenhausen (06361 9170) wenden.