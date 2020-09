Mutmaßliche Betrüger versuchen offenbar derzeit auch wieder in Frankenthal, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen, indem sie sich am Telefon als Behördenvertreter ausgeben. Bei einer 71 Jahre alten Frau hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr eine vermeintliche Justiz-Mitarbeiterin angerufen und der Seniorin über eine angeblich gegen sie bestehende Pfändung berichtet. Falls sie mehr dazu wissen wolle, solle sie an ihrem Telefon die Taste „1“ drücken. Kurze Zeit später habe die Anruferin das Gespräch beendet – allerdings ohne eine konkrete Geldforderung zu nennen. Die Frankenthaler Inspektion appelliert angesichts des aktuellen Vorfalls in ihrer Mitteilung: „Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch.“ Wirke ein Anruf verdächtig, solle dieser der Polizei gemeldet werden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.