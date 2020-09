Mit einem Trick hat sich am Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr eine korpulente Frau, 30 bis 40 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und auffällig rosa geschminkten Lippen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen verschafft. Sie verwickelte die Bewohnerin der Wohnung schon an der Eingangstür in ein Gespräch und erklärte, eine neue Mieterin des Hauses zu sein. Sie begleitete die Frau bis in ihre Wohnung, um dort die Nummer des Hausmeisters, den sie angeblich wegen des bevorstehenden Umzugs kontaktieren wollte, zu bekommen. Trotz der Bitte der Bewohnerin draußen zu warten, betrat die korpulente Dame die Wohnung. Als die Bewohnerin mit Stift und Papier zurückkam, befand sich plötzlich noch eine schlanke Frau mit schulterlangen Haaren und Mund-Nasen-Schutz in der Wohnung. Die Bewohnerin forderte sofort beide auf zu gehen. Als die Frauen weg waren, stellte sie fest, dass der Kleiderschrank im Schlafzimmer durchwühlt worden war und einige Wertgegenstände fehlten. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.