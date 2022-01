Warum die aktuellen Corona-Zahlen unklar sind

Andere Länder melden wegen Omikron Rekordwerte bei den täglichen Neuinfektionen, während sich bei uns die Lage noch nicht so dramatisch darstellt. Das weckt wieder Zweifel an der Qualität der vom Robert-Koch-Institut gesammelten Daten. Zum Artikel

Die Kandidaten für „Mogelpackung des Jahres“

Verbraucherinnen und Verbraucher können wieder über die „Mogelpackung des Jahres“ abstimmen. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat fünf Kandidaten nominiert, die durch „besonders raffinierte Füllmengenänderungen“ im vergangenen Jahr deutlich teurer wurden. Zum Artikel

Vergebens Hilfe beim Boostern angeboten

Wie kommen Hochbetagte, die zu Hause gepflegt werden, an ihre (Booster-)Impfung? In vielen Fällen gar nicht. Die ökumenische Sozialstation in Landau hat eine Idee und hat sie Gesundheitsminister Clemens Hoch vorgetragen. Doch der reagiert nur sehr verhalten. Zum Artikel

Wie Betrüger ein Pfälzer Ehepaar unter Druck setzten

Immer wieder treiben Betrüger auch in der Pfalz ihr Unwesen. Ein Rentnerehepaar aus dem Kreis Kaiserslautern berichtet, wie es ihm im vergangenen Jahr ergangen ist. Zum Artikel

Schwierige Suche nach bezahlbarem Eigentum

Wer in der Pfalz eine Immobilie als Eigentum sucht, hat es zurzeit schwer. Wird auf dem Markt etwas Brauchbares angeboten, dann meist zu utopischen Preisen. Woran das liegt – und warum Neustadter Immobilienexperten dennoch nicht vom Haus- oder Wohnungskauf abraten. Zum Artikel

Hund mit tödlichem Virus infiziert

Ein Jagdhund hat sich in Rheinland-Pfalz mit einem für Hunde tödlichen Virus infiziert. Das Tier ist damit der fünfte Hund im Land seit 2017, der an der Krankheit gestorben ist. Zum Artikel

Sohn von Heiner Geißler will OB werden

„Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge.“ Das sagt Dominik Geißler, der Sohn von CDU-Urgestein Heiner Geißler, zum Angebot der Landauer CDU, für sie in den Oberbürgermeisterwahlkampf zu ziehen. Zum Artikel

Landgericht rollt Nürburgringaffäre nicht erneut auf

Der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Ingolf Deubel (SPD), verzichtet auf ein Wiederaufnahmeverfahren in der Nürburgringaffäre vor dem Landgericht Kaiserslautern. Doch an anderer Stelle klagt der 71-Jährige erneut. Zum Artikel

Tatort Kindergarten

Seit den Weihnachtsfeiertagen häufen sich die Einbrüche in Kindertagesstätten in der Region rund um Neustadt. In einer einzigen Nacht traf es diese Woche fünf Einrichtungen. Zum Artikel