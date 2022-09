Zwei Unbekannte haben am Samstagmittag den Umstand ausgenutzt, dass ein Kassenautomat auf einem bewirtschafteten Parkplatz in Saarbrücken defekt war. Als laut Polizei die Reparaturarbeiten an dem Automaten im Gange waren, seien die beiden Männer über den Parkplatz gelaufen, hätten Fahrzeugführer an ihren Autos angesprochen und die Parkgebühren „von Hand zu Fuß“ kassiert. Anschließend stellten sie offenbar auch eine Art Quittung aus, die später von dem Betreiber natürlich nicht anerkannt wurde. Wie viele Parkplatzsuchende geschädigt wurden, war am Abend noch nicht bekannt.