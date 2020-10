Einmal mehr haben Betrüger versucht, sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter den Zugriff auf fremde Computer zu erschleichen. Bei der Kripo Kaiserslautern wurden am Montag zwei Fälle angezeigt, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Demnach erhielt ein Mann in Otterberg gegen 9.45 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der nur Englisch sprach und sich als Mitarbeiter des EDV-Unternehmens vorstellte. Er behauptete, dass Hacker unterwegs seien und er deshalb den Computer des Mannes überprüfen müsse. Der 51-Jährige wurde aufgefordert, seinen Computer anzuschalten, damit er die Seriennummern abgleichen könne. Der 51-Jährige fiel darauf aber nicht herein und konterte, dass er sich zunächst einmal bei der Polizei erkundigen wolle und der Anrufer sich später noch einmal melden solle. Darauf hin legte der Mann auf und meldete sich nicht mehr. In Niederkirchen ging ein ähnlicher Anruf am Montag gegen 13 Uhr bei einer Seniorin ein. Auch hier versuchte der Anrufer der Dame weiszumachen, dass er Microsoft-Mitarbeiter sei, ihr PC gehackt wurde und er diesen nun überprüfen müsse. Weil der Frau die Sache komisch vorkam und sie den Anrufer auch schlecht verstand, beendete sie einfach das Gespräch. Weitere Anrufe gingen nicht ein. Allerdings meldete die Seniorin die Sache vorsorglich der Polizei. Die Ermittlungen laufen.