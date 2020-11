In der Stadt sind Menschen unterwegs, die an Haustüren klingeln und sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgeben. Sie fragen nach einem Formular, das die Stadt zugeschickt habe und das unbedingt ausgefüllt und baldmöglichst an die Stadt zurückgeschickt werden müsste. Was der Hintergrund dieser Haustürbesuche ist, sei nicht bekannt, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). Sicher sei jedoch, dass garantiert keine Mitarbeiter der Stadtverwaltung unterwegs seien und nach Formularen fragten. Mittlerweile sei auch die Polizei informiert, so Schaile. Es werde dringend geraten, diese Leute nicht in die Wohnung zu lassen.