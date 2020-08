Die Masche ist immer gleich: Vermeintliche Handwerker entdecken an einem Haus und insbesondere am Dach einen Schaden. Sie bieten an, diesen direkt und kostengünstig zu reparieren. Das Ergebnis ist eine völlig überzogene Rechnung für die „Dienstleistungen“. Die Polizei warnt aktuell vor diesen Betrügern, sogenannten „Dachhaien“, weil es am Mittwoch zu einem solchen Vorfall in der Hauptstraße kam. Vier Männer hatten zwischen 11 und 12 Uhr Dacharbeiten an einem Haus durchgeführt. Als die Täter von dem 77-jährigen Eigentümer Geld für benötigtes Material forderten, händigte er ihnen eine vierstellige Summe aus. Die Täter verließen daraufhin das Grundstück und kehrten nicht mehr zurück.

Mit weißem Transporter unterwegs

Die angeblichen Handwerker waren mit einem weißen Transporter mit der Stadtkennung „HD“ für Heidelberg vor Ort, Näheres ist nicht bekannt. Bereits am Dienstag um 9 Uhr ereignete sich laut Polizei ein ähnlicher Fall in der Merianstraße in Germersheim, dort hatte ein 81-Jähriger die drei angeblichen Dachsanierer allerdings an der Tür abgewiesen. Die Polizei rät, sofort die Notrufnummer 110 zu wählen, wenn auch Sie unerwartet „Besuch“ von derartigen Handwerkern bekommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Fällen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.