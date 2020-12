Die Polizei hat davor gewarnt, dass sich Betrüger im sächsischen Vogtlandkreis als vermeintliches Corona-Impfteam ausgeben könnten. Jeder solle wachsam sein, wenn Unbekannte ohne Ankündigung vor der Tür stünden und sich als medizinisches Personal ausgäben, teilte die Polizei Zwickau am Dienstag mit. Auf keinen Fall sollten solche Menschen ins Haus gelassen werden.Anlass für die mögliche neue Betrugsmasche war ein Fall aus Treuen im Vogtland. Ein Bewohner meldete sich am Montagabend bei der Polizei und meldete, dass zwei Männer in weißen Jacken und mit Koffern bei ihm geklingelt hätten und vorgaben, ihn gegen Corona impfen zu wollen. Laut Mitteilung wimmelte der Mann die mutmaßlichen Betrüger ab und informierte die Beamten.In Deutschland hat erst vor wenigen Tagen die Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Allerdings werden zunächst Bewohner von Pflegeheimen und medizinisches Personal geimpft. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, soll die Immunisierung der Bevölkerung über sogenannte Impfzentren koordiniert werden.