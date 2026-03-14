Goldschmuck und Silberbesteck im Wert von mehr als 10.000 Euro erbeuteten Betrüger am Freitag von einer 86 Jahre alten Frau in Freinsheim. Die Täter hatten dabei mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ Erfolg. Die 86-jährige Geschädigte übergab, so die Polizei, nach einem Anruf, bei dem ein falscher Polizist vor einer Einbruchserie warnte, einem Abholer die Wertsachen, damit dieser sie, wie die Frau glaubte, sicher verwahre. So funktioniert die Masche. Der Abholer wird beschrieben als männlich, etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, mit Cargohose, dunklem Oberteil und kurzen, dunklen Haaren. Bereits am Vortag habe die Polizei Bad Dürkheim vor ähnlichen Betrugsversuchen in der Region gewarnt, heißt es in der Polizeimeldung. Auch aus Wachenheim seien am Freitag mehrere versuchte Betrugsfälle gemeldet worden.

Die Betrugsbanden agieren von Anrufzentren im Ausland aus und telefonieren tageweise gezielt Regionen ab, wo schon Abholer auf mögliche Opfer warten. Die Polizei in Bad Dürkheim (Telefon: 06322/9630) fragt nun: Wer hat am 13. März zwischen 14:30 und 16 Uhr in der Freinsheimer Reiboldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wie geschickt und weitgehend gefahrlos die Täter agieren, lesen sie hier: Hintergrund: Warum Telefonbetrug so etwas wie das kriminelle Ei des Kolumbus ist.