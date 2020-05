Die Besucherregelung im Marienhaus-Klinikum Hetzelstift in Neustadt wird ab Donnerstag, an Christi Himmelfahrt, gelockert. Galt bislang, von Ausnahmen abgesehen, ein Besuchsverbot, ergibt sich nun durch die neue Corona-Verordnung des Landes eine Änderung. Wie Pressesprecherin Claudia Reh mitteilt, darf künftig jeder Patient eine Person benennen, die ihn während des Aufenthaltes täglich sehen darf. „Besuche sind möglich in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr.“ Der Besucherstrom soll an der Pforte gelenkt werden. Bei ihrem erstmaligen Erscheinen müssen die Gäste ein Formular mit personenbezogenen Daten ausfüllen, um im Zweifelsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können. In den darauffolgenden Tagen werden sie dann nur noch kurz kontrolliert. Dabei müssen die Besucher auch bestätigen, dass sie keine Symptome einer Atemwegserkrankung haben. „Ambulante Patienten betreten das Haus wie bisher über die Pforte“, berichtet Reh. Die Ausnahmen bei der Besucherreglung bleiben bestehen. Der Zutritt wird unter anderen Menschen gewährt, die schwerkranke oder sterbende Angehörige in der Einrichtung sehen möchten. Oder für Väter, die im Kreißsaal bei der Geburt ihres Kindes dabei sein wollen. Vorausgesetzt, sie haben keine Symptome einer Atemwegserkrankung.