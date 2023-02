Bei der Kontrolle eines Ford Transit an der A6-Rastanlage bei Wattenheim haben Polizisten in der Nacht auf Mittwoch schnell mehrere Verstöße entdeckt: Die Ladung war schlecht gesichert, der 21-jährige Fahrer hatte seine Lenk- und Ruhezeitung nicht erfasst – und außerdem wirkte er wie jemand, der Rauschgift genommen hat. Also sollte der Rumäne mit einem Beamten zur Toilette gehen, dort einen Drogen-Schnelltest machen. Doch auf dem Weg machte er dem Polizisten ein unanständiges Angebot: Er solle ihn gegen Geld einfach weiterfahren lassen. Eine konkrete Summe nannte der 21-Jährige nicht, Folgen hatte sein Vorschlag trotzdem: Er musste zur Blutprobe, und zusätzlich wird gegen ihn jetzt auch noch wegen eines Bestechungsversuchs ermittelt.