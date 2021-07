Höhere Schlote für holzbefeuerte Öfen sollen die Luftverschmutzung durch Feinstaub verringern. Dazu hat das Kabinett in Berlin jüngst eine neue Verordnung verabschiedet. Ofenbauer befürchteten im Vorfeld technische Probleme, auch für Bestandsanlagen. Doch das konnte abgewendet werden. Der Pfälzer Ofenbauer-Innungsmeister Stephan Kohl dazu: „Wir haben doch so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregen können, dass wir zumindest Kompromisse erzielt haben im Vergleich zu dem, was das Umweltministerium Baden-Württemberg und das Bundesumweltministerium ursprünglich vorgestellt hatten. So haben wir beispielsweise erreicht, dass alle bestehenden Schornsteine, welche vor dem zukünftigen Gültigkeitsdatum der neuen Verordnung errichtet wurden und werden, von den neuen Ableitbedingungen ausgenommen sind.“

