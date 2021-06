Der Schweinebestand in Deutschland ist weiter rückläufig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden wurden hierzulande Anfang Mai dieses Jahres 24,6 Millionen Schweine gehalten, das waren 5,5 Prozent oder 1,43 Millionen Tiere weniger als bei der Erhebung des Bestands Anfang November. Im Vergleich zum Vorjahreswert ging der Bestand um 3,3 Prozent oder gut 840.000 Tiere zurück, wie die Statistiker am Freitag mitteilten.

Auch die Anzahl der schweinehaltenden Betriebe ist laut Bundesamt rückläufig. So gab es zuletzt 19.800 schweinehaltende Betriebe, 3,3 Prozent weniger als im November. Hauptgründe waren deutlich gesunkene Schweinepreise sowie erschwerte Exportbedingungen durch die Afrikanische Schweinepest.

Bei den Rindern sind die Zahlen ebenfalls rückläufig: Anfang Mai wurden in Deutschland rund 11,2 Millionen Rinder gehalten. Das waren 1,1 Prozent weniger als im November 2020. Zudem gab es rund 3,9 Millionen Milchkühe - ein Rückgang um 0,8 Prozent verglichen mit November.