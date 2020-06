Es gibt in der Stadt Ludwigshafen einen weiteren bestätigten Corona-Fall an einer Schule. Wie das Kreisgesundheitsamt auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Mittwochnachmittag bestätigt, ist an der IGS Gartenstadt ein Schüler mit dem Virus infiziert. Damit ist in dieser Woche die fünfte Schule im Zuständigkeitsbereich des Kreisgesundheitsamts betroffen. Am Montag war bekannt geworden, dass es jeweils einen Corona-Fall an der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim, an der IGS Ernst Bloch in Oggersheim und im Rhein-Pfalz-Kreis an der Grundschule Fußgönheim sowie der Realschule plus in Dudenhofen gibt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sind mit dem jeweils infizierten Schüler alle Klassenkameraden in Quarantäne gegangen. Alle direkten Kontaktpersonen, auch Lehrer, sollten auf das Virus getestet werden. Die bislang eingegangenen Testergebnisse sind laut Kreisverwaltung negativ. In Dudenhofen war allerdings von diesem Prozedere abgewichen worden. Dort war erst nach neun Tagen bekannt geworden, dass es einen Corona-Fall gibt. „Zählen wir das Wochenende dazu, ist heute schon der zwölfte Tag. Bislang zeigt kein Mitschüler Symptome. Dort wird es nicht mehr nötig sein, alle zu testen“, sagte Landrat Clemens Körner am Montag. An der IGS Gartenstadt sollen dem Landrat zufolge aber wie an den anderen drei Schulen die Kontaktpersonen des Schülers getestet werden.