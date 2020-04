Die Kreisverwaltung legt am Mittwochnachmittag neue Fallzahlen vor. 184 bestätigte Corona-Fälle gibt es demnach im Rhein-Pfalz-Kreis. Das sind vier mehr als am Dienstag. Für die Stadt Ludwigshafen vermeldet das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt nun 225 Fälle, sprich: neun mehr als am Tag zuvor. Am Dienstag waren für Ludwigshafen gleich 52 neue Corona-Fälle auf einmal gemeldet worden. Die hohe Anzahl der Neuinfizierten hatte sich durch weitere Tests in der Asylunterkunft in Ludwigshafen-Oggersheim ergeben.

