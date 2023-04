Direkt am Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim gibt es keine Parkmöglichkeiten. Dagegen ist die Anreise mit der Bahn aus der Pfalz bei den Tagestickets im Eintrittspreis inbegriffen. In vielen Fällen sind die Zugverbindungen recht gut.

Von mehr als 30 Bahnhöfen und Haltepunkten in der Pfalz gibt es mindestens stündlich eine S-Bahn nach Mannheim. Noch flotter ist die Fahrt nach Mannheim vor allem aus der Westpfalz mit einem Regional-Express. Nähere Einzelheiten zur Anreise aus der Pfalz mit der Bahn zur Bundesgartenschau finden Sie hier.