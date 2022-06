Doppelt dick kam es für ein Paar am Sonntag in Speyer-West. Wie die Polizei berichtet, ist ein 40-Jähriger um 15 Uhr mit 2,74 Promille zu einer Unfallstelle geradelt. Er sei der Annahme gewesen, dass seine Lebensgefährtin von einem Bus überfahren worden ist. Tatsächlich hatte die 45-Jährige laut Polizei beim Einfahren von einem Parkplatz Im Erlich in den fließenden Verkehr die Vorfahrt eines Busses übersehen. Es sei zwar zum Zusammenstoß und einem Sachschaden von rund 4000 Euro gekommen, aber die Frau wie auch der 36-jährige Busfahrer seien unverletzt geblieben. Die Trunkenheitsfahrt des besorgten Lebenspartners hat die Polizei unabhängig von den Unfallfolgen nicht akzeptiert. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden, und auf ihn komme nun ein Strafverfahren zu.