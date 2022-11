Kinderarztpraxen am Limit: Ein Pfälzer Arzt schlägt Alarm

Kranke Kinder, genervte Eltern, gestresste Praxisteams. Kinderärzte wie der Neustadter Marc Schlez schlagen Alarm und warnen vor Versorgungslücken. Er erklärt Axel Nickel, warum es ab 2023 noch schwieriger wird. Hier geht’s zum Artikel.

Steigende Preise: Wird Heimplatz bald unbezahlbar?

Senioren, die auf Pflege angewiesen sind, müssen wohl bald deutlich mehr für ihren Heimplatz bezahlen als bisher. Der Grund sind stark gestiegene Preise für Personal und Energie. Die Diakonie befürchtet einen Anstieg der Altersarmut. Hier geht’s zum Artikel.

Outlet: Freie Wähler wollen verkaufsoffene Sonntage kippen

Die Freien Wähler im Landtag wollen dem Outlet die meisten verkaufsoffenen Sonntage nehmen. Man sei entschlossen, sagt ihr rechtspolitischer Sprecher. Die Freien Wähler Zweibrücken regt das auf. Und die Staatskanzlei gesteht einen Fehler ein. Hier geht’s zum Artikel.

Getarnter LKA-Mann unter verhinderten Lauterbach-Entführern

Im April fliegt eine Gruppe auf, die Karl Lauterbach entführen wollte. Inzwischen kennen die Ermittler verstörende Details. So sollte der Minister in einer Talkshow überwältigt werden. Hier geht’s zum Artikel.

Erstochene Frau: Mutmaßlicher Täter nicht mehr im Krankenhaus

Der 22-Jährige, der am 18. November in Speyer seine 23-jährige Lebensgefährtin erstochen haben soll, hat das Krankenhaus verlassen und ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Hier geht’s zum Artikel.

Preischeck: Was kostet der Glühwein auf Südpfälzer Weihnachtsmärkten?

Lieber rot statt weiß und ohne exotischen Beigeschmack: Weihnachtsmarktbesucher wählen gern den klassischen Glühwein. Der kostet nicht überall gleich viel. Ein Glühwein-Kostencheck. Hier geht's zum Artikel.

Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg: Mittelalterlicher Start in den Advent

Am Samstag und Sonntag war es proppenvoll beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Lichtenberg. Die Kombination aus historischer Aufmachung und Start in die Adventszeit ließ so viele Leute herbeiströmen, dass mancher Essensstand am Sonntagmittag schon „ausverkauft“ verkünden musste. Hier geht’s zum Artikel.

Star-Trek-Vorlesung: Wie die Geräte der Zukunft aussehen

Am 15. Dezember gibt es an der Zweibrücker Hochschule wieder die Star-Trek-Weihnachtsvorlesung. Zum ersten Mal seit Corona wieder im Audimax und nicht nur im Internet. Hier geht’s zum Artikel.

Lichter aus im Burgrestaurant

Das Restaurant auf Burg Lichtenberg ist geschlossen. Letzter Öffnungstag war am Sonntag, als der mittelalterliche Weihnachtsmarkt gefeiert wurde. Hier geht’s zum Artikel.

Sind Stromverträge mit Preisgarantien sinnvoll?

Mit dem Slogan „Sicherheit durch Energiepreisgarantie“ wirbt derzeit der Ökoanbieter Lichtblick für Gas- und Stromverträge mit einem für zwei Jahre festgeschriebenen Preis. Ähnliche Angebote gibt es auch von anderen Versorgern. Verbraucherschützer sind skeptisch. Hier geht’s zum Artikel.

Zuwanderung: Geduldet oder mit Aufenthaltsstatus

Die Bundesregierung will dem Bereich der Zuwanderung nach Deutschland neue Regeln geben. Dabei geht es um unterschiedliche Personengruppen. Ein Überblick. Hier geht’s zum Artikel.