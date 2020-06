Im nächsten Schuljahr soll das Abstandsgebot von 1,50 Metern in den Schulen fallen, um wieder zum Regelunterricht zurückkehren zu können. Das hat die Kultusministerkonferenz (KMK) der 16 Bundesländer am Donnerstag in einer Schaltkonferenz beschlossen, wie die KMK-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) im Anschluss in Mainz mitteilte. Über Frage, ob die Schulgebäude weiterhin mit Masken zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion betreten werden müssen, werde noch beraten. Das Hygienekonzept solle überarbeitet werden. Die Länder wollen sicherstellen, dass im Schuljahr 2020/21 alle Abschlüsse erreicht werden könnten und dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um Lernrückstände aufzuholen. Ein besonderes Augenmerk gelte Kindern mit Unterstützungsbedarf. Für Rheinland-Pfalz kündigte Hubig bereits die Einrichtung von „Sommerschulen“ an, auf die sich das Land und die Kommunen geeinigt haben. Die KMK hat ferner beschlossen, dass die digitalen Lernplattformen und die Kommunikationsmittel ausgebaut werden sollen. Auch die Lehrerfortbildung in diesen Bereichen solle fortgeführt werden.