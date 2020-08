Gleich zwei Verhandlungen im beschleunigten Verfahren wurden am Mittwoch und Donnerstag wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls beim Amtsgericht Mannheim durchgeführt. Wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde zunächst eine 35-Jährige zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Sie habe in einem Laden im Quadrat N7 ein Parfüm im Wert von rund 450 Euro und in einem Elektrowarengeschäft zwei Paar Kopfhörer im Wert von gut 600 Euro gestohlen. Laut Polizei wurde sie durch Ladendetektive festgenommen.

Auch 33-Jähriger stiehlt Parfüm

Das zweite Verfahren betraf einen 33-Jährigen, der ebenfalls wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt wurde. Er soll aus einem Laden im Quadrat P1 in einer zuvor präparierten Umhängetasche Parfüm im Wert von über 500 Euro gestohlen haben.