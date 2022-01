Die Berufstätigen in Deutschland sind 2021 Krankenkassen-Daten zufolge deutlich weniger krank gewesen als vor der Pandemie. Der Krankenstand bei den 5,5 Millionen Versicherten der Techniker Krankenkasse (TK) war 2021 mit 3,97 Prozent so niedrig wie seit acht Jahren nicht mehr, wie die TK am Montag in Hamburg mitteilte. Das sei nochmal ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 mit einem Krankenstand von 4,13 Prozent. „Hauptgrund sind deutlich weniger Krankmeldungen aufgrund von Erkältungskrankheiten“, sagte der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas. Psychische Krankheiten nahmen dafür mit 21,8 Prozent den Spitzenplatz ein.

Weniger erkältungsbedingte Ausfälle

Auch bei den rund 2,4 Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten sank der Krankenstand mit 4,0 Prozent um 0,1 Punkte gegenüber 2019 vor der Pandemie. Erkältungen verursachten ein Drittel weniger Arbeitsausfall als noch 2019. Grund dafür seien die strengen Hygienemaßnahmen während der Pandemie, hieß es.

Bei den psychischen Erkrankungen verzeichnet die DAK-Analyse mit 276 Fehltagen je 100 Versicherte ein Rekordhoch. Allein Depressionen verursachten davon 108 Tage. Die meisten Fehltage gab es bei DAK-Versicherten wegen Rückenschmerzen und anderer Muskel-Skelett-Probleme. Mehr als ein Fünftel des Arbeitsausfalls ließ sich damit begründen. Branchen mit Möglichkeiten für Homeoffice und digitales Arbeiten hatten 2021 laut DAK weniger Fehlzeiten als andere.