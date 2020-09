25 Schüler und neun Lehrer der Berufsbildenden Schule (BBS) Wörth befinden sich derzeit in Quarantäne. Das sagte Schulleiter Alexander Ott auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Die Schule war am Samstag darüber informiert worden, dass ein Schüler positiv getestet worden war. Daraufhin wurden am Sonntagmorgen auch alle Schüler und Lehrer der Klasse getestet. Am Montagnachmittag kam das Ergebnis: „Alle Testergebnisse waren negativ“, sagt Schulleiter Ott.

Dennoch befinden sich nun die neun Lehrkräfte und 25 Schüler bis 6. Oktober in Quarantäne. Die Lehrer geben Fernunterricht, in der Schule soll es Vertretungslösungen geben. „Bis auf die betroffene Klasse haben alle Schülerinnen und Schüler diese Woche regulär Unterricht“, heißt es auf der Homepage der Schule.