Weihnachten schmeckt für Multitalent Bernhard Hoëcker nach sauren Nieren. „Manchmal gibt es nichts Besseres“, schwärmt der Ratestar vom ARD-Schlaumeier-Quiz „Wer weiß denn sowas?!“ über das Traditionsgericht. „Wir haben früher jedes Jahr beim Geburtstag meiner Tante saure Nieren in der Pfalz gekauft und an Heiligabend gegessen“, erzählt der in Neustadt an der Weinstraße geborene Hoëcker. Noch heute besorge er sich stets vor den Feiertagen eine entsprechende Dose – natürlich aus der Pfalz.

„Dann gibt es bei mir zu Hause in Bonn eine Miniportion nur für mich. Die schmeckt super. Und keiner isst das mit“, sagt Hoëcker. „Binnen Sekunden“ erinnere ihn der Geschmack an das Weihnachten seiner Kindheit in der Pfalz. „Das Heimatgefühl verliert man nie.“