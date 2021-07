Klare Ansage für Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim: „In spätestens zwei Jahren wollen wir in die Zweite Liga“, erklärte Vereinspräsident Bernd Beetz bei der Eröffnung des neuen Fanshops in der Mannheimer Innenstadt. Das Umfeld sei mittlerweile so gefestigt, dass der nächste große Schritt anstehe. „Dafür wurde auch der Etat gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht“, bekräftigte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, der dabei von „einem kalkulierten Risiko“ sprach. Dafür könnte der aktuelle Kader auch noch weiter verstärkt werden, wenn auch nicht zwangsläufig und sofort.

„Nicht schnell viele, sondern die richtigen Spieler“

„Wir haben einen guten Kader mit 20 Feldspielern“, sagte Beetz. Er selbst hofft auch bis zu drei weitere Verstärkungen. „Aber das ergibt sich eventuell.“ – „Wir brauchen schließlich nicht schnell viele Spieler, sondern wir brauchen die richtigen Spieler“, ergänzte Kompp. Ob das Carl-Benz-Stadion als Spielstätte dann zweitligatauglich sei müsse man abwarten, sagte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU).