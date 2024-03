Wie kann man die „Metropol“-Baugrube am Berliner Platz bespielen? Darüber haben sich Studenten Gedanken gemacht. Johannes Fokken, Architekt aus Ludwigshafen und Professor an der Hochschule in Frankfurt am Main, hat ihnen die Aufgabe gestellt. Sein Ziel: Er will einer Mangelverwaltung im Stadtzentrum kreative Ideen entgegensetzen. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.