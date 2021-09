Ein 63-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz lautstark und aggressiv Passanten und Wartende angeschrien. Der Polizei zufolge reagierte der Mann aggressiv und wedelte mit einer Flasche, als Beamte ihn auf sein Verhalten ansprachen. Um einen möglichen Angriff zu verhindern, wurden ihm Handschellen angelegt. Daraufhin wurde der 63-Jährige noch wütender, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab.